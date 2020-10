[아시아경제 국제부 기자] 지난 8월 28일 서부 아프리카 가나 앞바다에서 괴한들에 납치된 우리 선원 2명이 석방됐다

17일(현지시간) 선원들이 소속한 회사 관계자는 "조금 전 선원들이 석방됐다"면서 "현재 나이지리아에 있다"고 말했다.

