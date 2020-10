참배 대신 공물로 국제 여론 비난 피해

전임 아베 노선 답습 메시지

[아시아경제 국제부 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 17일 태평양전쟁 A급 전범 14명의 위패를 보관 중인 야스쿠니신사의 가을 큰 제사(추계예대제)에 공물을 봉납했다.

스가 총리는 아베 신조(安倍晋三) 전 총리의 제2차 집권기인 7년 8개월여 동안 관방장관으로 있으면서는 야스쿠니신사를 참배하지 않았고 공물도 보내지 않았다. 하지만 총리 취임 후 처음 맞는 이번 야스쿠니신사 가을 큰 제사에 공물을 봉납했다.

이는 직접 참배에 대한 국제적인 비난을 피하면서 사실상의 참배 효과를 노린 것으로 분석되고 있다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr