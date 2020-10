[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 국제신용평가사 무디스가 영국의 국가신용등급을 'Aa2'에서 'Aa3'으로 한단계 하향 조정했다. 이로서 영국은 국가신용등급등급은 한국(Aa2) 보다도 낮아졌다.

무디스는 16일(현지시간) 발표한 성명을 통해 이같이 발표했다.

무디스는 영국이 유럽연합(EU) 탈퇴를 뜻하는 브렉시트(Brexit) 이후 EU 회원국 자격의 이점을 대체할 무역협정을 체결하지 못하고 있어 장기적으로 부정적 영향이 우려된다고 지적했다.

