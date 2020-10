[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시내 이면도로에서 여성 운전자들이 몰던 차에 일부러 부딪힌 뒤 휴대전화가 파손됐다며 상습적으로 돈을 뜯어낸 40대가 결국 철창신세를 지게 됐다.

16일 대구 수성경찰서에 따르면 이날 사기 혐의로 구속영장이 발부된 A(46)씨는 지난 8월31일 오후 4시 30분께 대구 수성구 한 골목길에서 승용차를 멈춰 세우고는 차와 부딪치는 바람에 휴대전화를 떨어뜨려 액정이 깨졌다며 생떼를 부리다가 경찰에 덜미를 잡혔다.

경찰조사 결과 이 남성은 비슷한 수법으로 모두 6차례에 걸쳐 260만원을 편취한 것으로 파악됐다. A씨는 파손된 휴대전화를 미리 준비해 여성 운전자 차와 일부러 손을 살짝 부딪치고는 차 사고로 휴대전화가 부서진 것처럼 꾸민 것으로 드러났다.

