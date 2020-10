檢, '옵티머스 의혹' 전파진흥원·대신증권 등 압수수색

[아시아경제 배경환 기자] 옵티머스자산운용 펀드 사기 사건을 수사 중인 검찰이 한국방송통신전파진흥원 경인본부 등을 압수수색했다.

16일 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 이날 오후 인천 남동구에 있는 전파진흥원 경인본부와 서울 중구에 있는 대신증권 본사, 서울 강남에 있는 강남 N타워 등에 검사와 수사관을 보내 옵티머스 관련 자료를 확보했다.

이번 압수수색은 옵티머스 측의 로비 의혹을 확인하는 차원에서 이뤄졌다.

검찰은 정영제 전 옵티머스대체투자 대표가 전파진흥원의 투자를 끌어내기 위해 기금운용 담당자에게 금품을 제공했다는 관련자 진술을 확보하고 이날 경인본부에 대한 압수수색에 나섰다. 당시 기금운용 담당자가 현재 전파진흥원 경인본부장인 것으로 알려졌다.

전파진흥원은 2017년 6월~2018년 3월 옵티머스에 748억원을 투자했다가 규정 위반 사실이 드러나 투자를 철회했다. 검찰은 전파진흥원 경인본부장 사무실 등에서 본부장의 수첩 등을 확보한 것으로 알려졌다.

대신증권은 옵티머스 펀드를 처음으로 판매한 곳이다. 전파진흥원이 옵티머스에 투자하기로 한 뒤 펀드설정을 맡긴 곳도 대신증권이다. 검찰은 대신증권이 옵티머스 펀드를 판매하게 된 경위를 파악하기 위해 관련 자료들을 확보 중인 것으로 알려졌다.

이밖에 강남 N타워는 옵티머스 펀드 자금이 흘러간 것으로 알려진 트러스트올·씨피엔에스·이피플러스의 법인 주소지가 있던 곳이다. 옵티머스 측 핵심 로비스트 중 한 명으로 알려진 전 연예기획사 대표 신모씨의 사무실이 있던 곳이기도 하다.

