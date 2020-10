은행권, 고용위기 겪는 취약계층에 200억 기부

[아시아경제 김민영 기자] 은행연합회는 16일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 고용위기로 어려움을 겪고 있는 취약계층을 지원하기 위해 은행권을 대표해 근로복지공단에 근로복지진흥기금 200억원을 전달했다.

이번 기부는 2018년부터 3년 간 추진한 5000억원 규모의 은행 공동 사회공헌사업 일환으로 마련됐다. 최근 코로나19 장기화로 힘든 상황임을 감안한 특별 추진이다.

전달된 기부금은 실업자, 특수형태근로종사자, 자영업자 등을 위한 실업대책과 고용안정 및 생계안정 대책을 위한 재원으로 활용될 계획이다.

근로복지공단은 이날 전달식에서 어려운 경영여건 속에서도 은행권이 한마음으로 이번 기부에 동참한 것에 대해 감사 표시로 감사패를 은행연합회에 전달했다. 김태영 은행연합회장은 “이번 기부가 코로나19로 큰 어려움을 겪는 취약계층의 고용 안정 및 생계 안정에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 은행권에 요구되는 사회적 책임을 다하기 위해 지속적인 사회공헌활동을 추진하겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr