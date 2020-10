바디프랜드, ‘건강에 투자하세요’ 10억 경품 프로모션 실시

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 시대에 고객들의 건강을 기원하는 마음을 담아 총 10억원 규모의 경품을 건 '건강에 투자하세요(건투)'프로모션을 다음달 말일까지 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 행사에서 바디프랜드는 안마의자로 건강에 투자하라는 메시지를 담아 고객을 위해 총 10억원 상당의 건강 투자 경품을 마련했다. 8000만원 상당의 현대자동차 제네시스 G90(1대), 블롬베르크 건조기(119만원 상당) 100대, BTN 기초 3종세트(47만원 상당) 1049개, 아프로푸모 디퓨저 및 리필세트(29만원 상당) 1050개 등 추첨을 통해 안마의자로 건강에 투자한 총 2200명의 고객에게 경품을 증정한다.

건강에 공동 투자(공동 구매)하는 고객에게 추가 혜택도 준다. 가족, 친구 등 지인과 함께 팬텀Ⅱ 이상의 안마의자를 1+1으로 공동 구매할 경우, 39개월 기준 월 렌탈료 1.5만원 할인 또는 59개월 기준 월 렌탈료 1만원 할인 혜택을 제공한다. 일시불 구매 시에는 즉시 판매가에서 50만원을 할인해준다.

또한 자사 홈페이지에서 진행하는 온라인 공동 구매도 가능하다. 셀레네Ⅱ 브레인 모델 이상 구매하고자 하는 고객 50명이 모여 딜이 성사되면, 39만원의 렌탈료 할인 혜택은 물론 목 어깨 안마기와 슈퍼터치 눈 마사지기 사은품까지 총 67만원 상당의 더블 혜택을 제공한다.

바디프랜드 관계자는 “코로나19 장기화로 안마의자를 통해 건강과 활력을 되찾고자 하는 고객들의 마음을 헤아려 이번 ‘건투 프로모션’을 기획하게 됐다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr