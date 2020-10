"코로나19에…" 상반기 이산화탄소 배출 15억5100만t 줄었다

[아시아경제 김유리 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 영향으로 올 상반기 이산화탄소 배출량이 지난해 같은 기간 대비 15억5100만t 줄어든 것으로 나타났다. 이는 손꼽히는 감소세로 2차 세계대전 때보다 감소폭이 크다는 분석이다.

독일 국책연구소인 포츠담 기후영향연구소(PIK)에 따르면 최근 류주 중국 칭화대 지구과학과 부교수가 이끄는 국제 연구팀은 이산화탄소 배출 현황을 매일 집계해 발표하는 탄소 모니터 등을 바탕으로 코로나19의 영향을 분석, 과학 저널 네이처 커뮤니케이션즈를 통해 발표했다.

연구팀은 "올 상반기 이산화탄소 배출량은 지난해 같은 기간 대비 15억5100만t(8.8%) 줄었으며 이는 2008년 금융위기나 1979년 오일쇼크는 물론 2차 세계대전 때보다도 감소 폭이 큰 것"이라고 말했다.

연구팀은 지난 4월 코로나19 1차 감염으로 전 세계 주요국이 경제 활동을 부분 폐쇄하고 일상 활동도 자제했을 때 이산화탄소 감소량이 16.9%에 달한 것으로 집계했다. 지상 운송 부문 배출량은 40% 가량 감소한 것으로 조사됐다. 많은 이들이 집에서 머문 영향이라는 게 연구팀의 설명이다. 발전소 및 산업 부문 역시 각각 22%, 17% 감소했다.

연구팀은 세계 31개국의 시간별 전력 생산 자료와 400여개 도시의 일별 교통량, 세계 여객기 일별 운항 자료, 62개국의 월별 생산 자료, 200여개국의 건물 연료 소비 현황 등을 바탕으로 이산화탄소 배출량을 집계했다.

