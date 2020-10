한동훈 검사장, 이번에는 진천 본원으로 전보

[아시아경제 배경환 기자] 한동훈 검사장이 법무연수원 용인 분원에서 진천 본원으로 전보 조처됐다.

14일 법조계에 따르면 법무부는 이날 오후 한 검사장을 법무연수원 진천 본원 연구위원으로 발령냈다. 이에 따라 한 검사장은 올해만 벌써 3번째 근무지가 바뀌게 된다.

한 검사장은 지난 1월 대검 반부패강력부장에서 부산고검 차장검사로 인사 발령났고 6월말에는 이른바 '검언유착' 의혹으로 수사를 받게 되자 직무배제 차원에서 법무연수원 용인 분원으로 이동했다. 법무부 측은 "연구위원은 본래 진천 본원 소속이지만 이 중 일부가 출퇴근 문제로 용인 분원에서 근무해온 관행이 있었다"고 설명했다.

한 검사장은 이동재 전 채널A 기자의 강요미수 의혹 사건으로 수사를 받았지만 검찰은 현재까지 공모관계를 밝히지 못하고 있는 상태다.

한편 추미애 법무부 장관은 최근 국정감사에서 "수사에 협조하고 진상을 밝히는 게 본인의 명예를 위해 필요한 것 아닌가"라며 수사 지연의 책임을 한 검사장에게 돌린 바 있다.

