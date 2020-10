[아시아경제 배경환 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 808 전일대비 8 등락률 +1.00% 거래량 13,232,168 전일가 800 2020.10.14 15:30 장마감 관련기사 [특징주]마이더스AI, 필로시스헬스케어 검체채취키트 대규모 공급 소식에 상승【화제의테마】 내일 (8일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選마이더스AI, 커뮤니티 활발... 주가 10.27%. close 는 마스크 제조·판매 업체 케이나노피아를 설립했다고 14일 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr