김새론 '디어엠' 하차, 박혜수 때문 논란

캐스팅 명단, 김새론·박혜수 '이름 표기' 순서 때문에?

박혜수 향해 쏠린 관심…고려대 국문학 전공

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김새론이 14일 출연하기로 한 KBS 2TV 새 드라마 '디어엠'(Dear.M)에서 하차하겠다고 밝힌 가운데 김새론이 갑작스럽게 하차를 결정한 배경에 관심이 쏠리고 있다.

KBS는 지난달 3일 박혜수, NCT 재현, 김새론, 배현성 순으로 캐스팅 명단을 발표했다.

이후 이날 김새론의 갑작스러운 하차 소식이 들려오자 방송가에는 박혜수와의 '이름 표기' 순서 때문이라는 소문이 떠돌고 있다.

이름 표기 순서는 배우의 영향력을 가늠하는 기준이라 업계에서는 이 순서를 민감하게 받아들이는 편이기 때문이다.

방송가에 따르면 김새론 측이 이의를 제기했고, 제작사와 협의를 해보려 했지만 의견 차를 좁히지 못했다는 후문이다.

김새론 소속사 골드메달리스트는 이날 "김새론이 디어엠 측과 의견 차이로 협의 끝에 하차하기로 했다"라고 해명했다.

디어엠 측은 김새론의 하차로 시작 전부터 잡음이 나오기는 했지만 차질 없이 일정을 진행할 예정이다.

디어엠 측은 박혜수, NCT 재현 등과 함께 이날 대본 리딩을 진행했다. 주연 배우들은 조만간 본격 촬영에 돌입한다.

박혜수는 씩씩하고 밝은 경영학과 2학년 마주아 역을 맡았고, 재현은 넉살 좋고 배짱도 좋은 컴퓨터 공학과 2학년 차민호 역을 맡았다.

한편, 박혜수는 1994년생으로 2000년생인 김새론보다 6살 많지만 2009년 영화 '여행자'로 데뷔한 김새론이 연예계 선배다.

박혜수는 2014년 SBS 오디션 프로그램 'K팝스타 4'에 출연한 뒤 이듬해 SBS 드라마 '용팔이'로 연기 활동을 시작했다. 박혜수는 'K팝스타 4' 출연 당시 고려대학교 국어국문학과에 재학 중이라는 사실이 알려져 화제가 되기도 했다.

이후 박혜수는 드라마 '청춘시대', '내성적인 보스', '사임당 빛의 일기', 영화 '스윙키즈' 등에 출연했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr