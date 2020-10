[아시아경제 배경환 기자] 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 9,720 전일대비 230 등락률 -2.31% 거래량 415,738 전일가 9,950 2020.10.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일코아시아, 이희준 회장 최대주주 체제 구축…"파운드리 사업 탄력"[모멘텀 기대종목]코아시아 '삼성전자 DSP 사업 시작' 외 4종목 close 는 최대주주가 케이프메티스톤제1호 사모투자합자회사 외 2인에서 이희준 외 1인으로 변경됐다고 14일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr