에스피시스템스는 조직 운영의 효율성을 도모하고 경영 자원의 통합을 위해 태화에스피를 흡수 합병하기로 결정했다고 14일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr