[아시아경제 배경환 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,350 전일대비 305 등락률 +14.91% 거래량 11,672,418 전일가 2,045 2020.10.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일자! 세종 스마트시티 국가에서 하는 시범사업 개막 선포! 기업의 수주전쟁!!삼부토건, 주가 1635원 (-7.89%)… 게시판 '북적' close 은 원정이 메리츠화재해상보험 등으로 부터 빌린 1270억원에 대해서 채무보증을 결정했다고 14일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr