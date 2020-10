포항시, 평생학습원 하반기 정규강좌 개강 … 145개 강좌

19일부터 수강생 2740명을 대상으로 10주 과정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시 평생학습원은 코로나19로 인해 연기됐던 평생학습원 하반기 정규강좌를 오는 19일 개강한다고 14일 밝혔다.

포스트 코로나 시대에 맞게 정원을 조정하면서 뱃머리평생학습원, 여성문화관에서 자격증·취창업·교양·어학·취미 과정 145강좌 수강생 2740명을 대상으로 10주 과정으로 운영한다. 다만, 마스크 착용 수업이 불가능하고 밀접한 접촉이 요구되는 강좌와 청소년을 대상으로 하는 강좌는 이번에 제외됐다.

포항시는 이번 개강과 관련해 14, 15일 양일간 오전·오후 4회로 나누어 강사 워크숍을 겸한 비대면 온라인 강의를 위한 강사 역량강화 교육을 실시한다.

양청직 포항시 평생학습원장은 "코로나19로 인해 장시간 멈춰진 일상이 평생학습을 통해 활기를 찾고 시민들의 행복지수가 향상될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr