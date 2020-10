美 '대만 요새화' 작전에 발끈한 中…"대만에 무기판매는 재앙"(종합)

중 국무원 "미국의 대만 무기판매, 단호히 반대"

미 국방부, '대만요새화' 작전 본격화

남중국해 미중갈등 최전선이 된 대만…차이잉원은 레이더기지 방문

[아시아경제 이현우 기자] 중국정부가 미국이 대만에 첨단무기 판매를 추진하는 등 '대만 요새화(Fortress Taiwan)' 작전을 본격화하는 것에 대해 "대만에 재앙이 될 것"이라며 강하게 경고했다. 남중국해에서 미국과 중국간 첨예한 갈등이 이어지는 상황에서 대만이 양국 분쟁의 최전선 지역으로 떠오를 것이란 전망이 나오고 있다.

14일 중국공산당 기관지 인민일보의 해외판인 해외망에 따르면 주펑롄 중국 국무원 대만판공실 대변인은 14일 정례브리핑에서 "우리는 미국이 대만 지구에 무기를 판매하는 것에 단호히 반대한다"며 "대만 민중에게 크나큰 재앙만 가져올 것"이라고 강력히 경고했다. 이어 "민진당 당국이 외부 세력과 결탁해 무력으로 독립을 꾀하는 것은 사마귀가 앞발을 들어 수레를 막는 것에 불과하다"고 대만정부를 비난했다. 앞서 전날 자오리젠 중국 외교부 대변인도 "미국의 행위는 중국 내정을 심각하게 간섭하고, 중국 주권과 안보 이익을 훼손하는 것"이라며 "중국은 이후 상황에 따라 정당하고 필요한 조치를 할 것"이라고 경고했다.

중국의 경고는 미국과 중국과의 갈등고조가 심화되는 가운데 미국이 대만에 크루즈미사일과 드론, 지뢰 등으로 구성된 7종의 첨단무기 수출 추진과 엮이면서 강도가 높아져가고 있다. AP통신 등 외신에 따르면 13일(현지시간) 미국 정부는 중국의 항의 속에 대만에 첨단무기 7종을 판매하는 방안을 추진하고 있다. 미 정부는 고속기동포병로켓시스템(HIMARS)과 장거리 공대지 미사일인 슬램이알(SLAM-ER), F-16 전투기 부착용 데이터 링크, MQ-9 리퍼, 하푼 대함 미사일 등 5종의 무기를 미 의회에 판매 승인을 요청한 것으로 알려졌다. 이어 수중 기뢰, 대전차 미사일 등의 판매승인 요청도 곧 진행될 것으로 예상되고 있다.

미국 정부의 이러한 움직임은 도널드 트럼프 행정부 집권 이후 국방부에서 추진 중인 '대만 요새화'전략과 맞물린 것으로 풀이된다. 작년 한해동안 대만에 판매가 결정된 무기 판매액은 100억 달러(약 11조4천억원) 이상인 것으로 알려졌다. 최근 2년간 대만이 미국에서 도입하기로 결정된 무기 규모는 1979년부터 2018년까지 대만이 미국에서 도입한 전체 무기 규모를 넘어서는 수준으로 평가되고 있다.

미국 정부는 작년 중국의 거친 반발에도 F-16V 전투기, M1A2 에이브럼스의 대만형인 M1A2T 전차의 대만 판매를 승인하는 결정을 내렸다.1979년 미중 수교 이후 미국은 중국이 주장하는 '하나의 중국' 원칙을 수용해 대만과 단교했으며, 이후 대만관계법에 따라 대만에 간헐적으로 무기를 판매했지만, 중국과 관계를 고려해 소극적 수준에서만 이뤄왔다.

대만정부도 중국의 경고에 아랑곳않고 국토수호 의지를 강하게 표명하고 나섰다. 차이잉원 대만 총통은 대만군 레이더기지를 방문해 대만이 중국의 위협을 충분히 방어할 수 있다고 강조했다. 대만 빈과일보 등 현지언론에 따르면 차이잉원 대만 총통은 전날 대만 러산 레이더 기지를 방문한 자리에서 "중국의 영공 위협에 대한 군의 방어 능력에 대한 믿음이 있다"고 밝혔다 차이 총통은 이날 기지 내 '공군 감시 경보센터'를 둘러보고 짧은 시간에 미사일의 궤적을 파악하고 신속하게 대처하고 있다며 군 관계자들을 격려했다.

