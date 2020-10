남원여성새로일하기센터, 취업자 사후도 관리한다.

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 남원여성새로일하기센터가 10월부터 ‘따뜻한 동행 토닥토닥 멘토링사업’ 운영을 통해 취업자들의 사후를 관리하기로 했다.

센터는 이번 사업 운영에 따라 올 연말까지 멘토(새일센터를 통한 취·창업자 중 6개월이상 경력, 재직자)와 멘티(새일센터를 통한 취·창업자)을 연결, 재취업 여성들의 자존감 향상과 직장으로서의 마인드 재확립, 직무역량 강화, 업무지원 및 노하우 전수, 애로사항 상담 등을 지원할 예정이다.

특히 남원여성새로일하기센터에서는 멘토링사업의 성공적인 운영을 위해 각 상담사를 지정, 멘토링 관리 운영할 계획이다.

동기부여를 위해서 남원사랑 상품권지원, 새일 심쿵박스지원 등 다양한 인센티브도 제공할 예정이다.

정남훈 교육체육과장은 “따뜻한 동행 토닥토닥 멘토링사업은 신입 및 재 취업여성과 선배 취업여성들이 서로 소통하고 협력할 수 있는 기회의 장이 될 사업”이라면서 “이 사업 추진을 통해 고용유지를 더욱 강화하고, 여성재취업자들의 사후관리를 더욱 체계적으로 하겠다”고 말했다.

한편 남원여성새일센터는 여성이 일하기 좋은 근무환경 조성 및 여성 근로자 경력단절 사전 예방을 위해, 취업을 희망하는 여성들을 위한 원스톱 취업 지원과 다양한 사후관리사업 등은 물론, 여성친화 기업문화를 조성하고 있다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr