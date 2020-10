수도권 노인·정신병원 직원 등 16만명 코로나 전수검사(종합)

방역대책본부 "고위험군 정밀방역 선제적 강화"

이달 중순 수도권 검사 후 지역ㆍ대상ㆍ횟수 확대검토

[아시아경제 최대열 기자] 방역당국이 수도권 일대 노인요양병원이나 요양시설ㆍ정신병원 종사자, 노인주간보호시설 이용자 16만여명을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 진행키로 했다. 감염 시 인명피해로 이어질 우려가 큰 고위험 집단에 대한 선제적 대처다. 이달 중순께 수도권 일대를 우선 검사한 뒤 위험도를 따져 지역이나 검사 대상자를 늘리는 방안도 검토중이다.

14일 중앙방역대책본부에 따르면 수도권 일대 노인 요양병원이나 정신병원 종사자가 13만명, 주간보호시설(데이케어센터) 이용자가 3만명 정도로 추산된다. 진단검사는 일주일가량 걸릴 것으로 방역당국은 내다봤다. 노인 요양병원이나 정신병원에 입원해 있는 환자는 검사 대상이 아니다.

다만 이번 검사에서 확진자가 나올 경우 해당 직원이나 이용자가 있는 시설에 대해서는 모든 인원을 대상으로 진단검사를 하는 방식으로 진행한다. 현재 요양병원 등 일부 시설은 신규 입소자에 한해 진단검사 건보급여를 지원하고 있다.

방역대책본부와 서울ㆍ경기ㆍ인천 등 각 지자체 합동으로 진행하며 질병관리청 출범 후 같이 개설된 수도권 질병대응센터가 중심이 돼 각 시ㆍ도별 구체적인 계획을 짜는 걸 돕는다. 확진자가 나오면 질병대응센터가 곧바로 대응하는 체계를 갖췄다. 방역대책본부는 "추석 특별방역대책이 끝나고 사회적 거리두기 완화 후 고위험군에 대한 정밀 방역을 선제적으로 강화하기 위한 조치"라고 설명했다.

당국은 이번 검사결과를 토대로 요양시설 일대 위험도를 따져본 후 검사대상자나 지역을 늘릴지 검토할 계획이다. 방역대책본부 관계자는 "(전수검사 대상자 가운데) 어느 정도 양성이 나오는지 평가해볼 계획"이라며 "(검사대상) 지역을 늘리거나 대상자를 추가할 수 있는지, 1회성이 아니라 주기적으로 평가가 가능한지 살펴볼 것"이라고 말했다.

부산 요양병원 첫 환자, 8일 밤 증상 나타나

이후 재검 거쳐 13일 확진…264+α검사中

부산 만덕동에 있는 해뜨락 요양병원에서 전일 간호조무사가 확진판정을 받았고 이후 직원과 환자를 대상으로 진단검사를 진행한 결과 현재까지 53명이 확진판정을 받았다. 이 지역 일대에선 지난달 하순부터 식당이나 목욕탕 등을 중심으로 꾸준히 확진자가 나와 부산시에서도 방역강화 조치를 취한 상태였는데 대규모 집단감염이 발생하면서 일대 요양병원을 대상으로 전수검사를 진행키로 했다.

이 요양병원 내 감염경로는 아직 밝혀지지 않았다. 당국의 방역조치에 따라 그간 면회객을 받지 않았으나 처음 확진판정을 받은 간호조무사처럼 출퇴근하는 직원이 있는 만큼 감염가능성을 완전히 걷어냈다고 볼 수는 없다. 당국은 이 간호조무사가 지난 8일 밤 늦게까지 일한 후 발열 등 증상이 있어 이후에는 일하지 않은 사실을 확인했다.

방역당국에 따르면 이 환자는 지난 8일 오후 11시께 퇴근하면서 열이 있었으나 이튿날 증상이 사라져 검사는 받지 않았다. 이후 10일 미열이 있어 진단검사를 받았고 12일에 검사결과가 나왔으나 재검이 필요하다고 해 다시 검사를 받아 13일 확진판정을 받았다. 당국은 직원과 현재 입원환자 264명을 검사하고 있으며 최근 퇴원한 환자나 외부 직원 등 추가 검사 대상자가 있을지 살펴보고 있다.

