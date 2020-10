코로나 재감염 환자 첫 사망…백신 효용성 논란 예상

항암치료 받던 고령자 사망...사망원인은 불투명

백신 효용성 논란 커질듯...항체지속기간 알수없어

[아시아경제 이현우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 재감염됐다가 숨진 환자가 전 세계에서 처음으로 발표됐다.코로나19에 감염됐던 환자의 면역과 항체의 기능과 지속기간이 불투명해지면서 코로나19 백신의 효용성에 대한 논란이 커질 것으로 우려되고 있다.

CNN 등 외신에 따르면 13일(현지시간) 89살의 네덜란드 여성이 코로나19에 재감염된 뒤 숨진 것으로 알려졌다. 코로나19 재감염 환자가 사망한 것은 전세계적으로 처음 보고된 사례다. 해당 내용은 의학저널인 '임상 감염병(Clinical Infectious Diseases)'에 게재됐다.

이 여성은 올해 코로나19 확진 판정을 받고 입원 치료를 받은 지 5일만에 기침,고열 등의 증상이 호전돼 퇴원했다. 이후 약 50일 뒤 원래 앓고 있던 지병인 골수암에 대한 항암치료를 재개하던 중 고열과 기침, 호흡곤란 증세 등을 호소하다가 결국 두번째 확진 판정을 받고 치료를 받았다. 그러나 상태가 악화된 끝에 2주만에 사망에 이르렀다. 두 차례에 걸친 감염에서 유전적 구성이 각기 다른 바이러스가 검출됐기 때문에 첫번째 감염이 지속된 것이 아니라 재감염이 확실하다고 연구진은 밝혔다.

연구진은 해당 환자가 고령인데다 항암치료를 받고 있는 등 사망원인에 대한 의견이 분분하지만, 코로나19가 결정적인 원인으로 보인다고 주장했다. 연구진 측은 "해당 여성이 받은 항암요법의 유형을 고려하면 항암치료 후에도 코로나19에 맞설 수 있는 면역반응은 충분했을 것"이라고 설명했다.

의학 저널인 '랜싯 감염병'에 따르면 지금까지 코로나19 재감염은 전세계적으로 최소 4차례 이상 발생한 것으로 알려졌다. 가장 최근에는 미국 네바다주에 거주하는 25살 청년이 올해 6월 재감염됐고, 앞서 홍콩에서도 33살의 남성이 4개월반만에 재감염된 사례가 나왔다. 코로나19 확진자의 면역과 항체 지속기간이 오리무중인 상황에서 코로나19 백신의 효용성 논란이 커질 것으로 우려되고 있다. CNN은 랜싯 감염병 소속 연구원의 말을 인용, "재감염 사례들은 코로나19에 걸리지 않기 위해서는이전에 감염됐는지 여부와는 상관없이 모두가 똑같이 극도의 예방 조치를 취해야 한다는 것을 시사해준다"고 보도했다.

