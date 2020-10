이근 대위 성추행 피해자 "판결 부정에 큰 충격, 2차 가해 대응할 것"

[아시아경제 김영은 기자] 유튜브 콘텐츠 '가짜사나이'로 이름을 알린 이근 예비역 대위가 최근 과거의 성추행 의혹을 부정한 것에 대해 피해자가 유감을 표명했다.

14일 이 전 대위의 성추행 사건 피해자를 대리하는 하서정 변호사는 입장문을 내고 "가해자인 이근 대위는 이 사건과 관련해 자신의 잘못을 감추기에 급급한 발언을 일절 중지하고 더는 어떤 언급도 하지 말아야 한다"고 밝혔다.

또한 "가해자인 이근 대위가 확정된 법원 판결을 부정하고 허위사실을 주장하는 입장문을 발표해 피해자가 큰 충격을 받았다"며 "현재 인터넷상에서 피해자에게 추측성 발언이나 명예훼손·모욕 등 2차 가해가 무수히 행해지고 있다"고 비판했다.

하 변호사는 "피해자는 이 사건이 어떤 경위로 세간에 알려지게 됐는지 알지 못하고, 언론이나 유튜브 채널 측에 제보한 사실도 없다"면서 "향후 유언비어나 명예훼손·모욕성 발언 등이 인터넷에 게시되면 법적으로 대응할 예정"이라는 입장을 밝혔다.

앞서 이 전 대위는 과거 성추행 사건으로 처벌을 받은 것은 인정하지만 추행 행위 자체는 부정한 바가 있다. 그는 "명백히 어떠한 추행도 하지 않았고 추행하지 않았다는 증거가 나왔지만 피해자의 일관된 진술이 단 하나의 증거가 되어 판결이 이루어졌다"고 해명했다.

