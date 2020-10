글로벌 3대 배터리 산업전 '인터배터리2020' 개최

[아시아경제 박소연 기자] 세계 3대 배터리 전시회인 '인터배터리(InterBattery) 2020'이 오는 21일부터 23일까지 서울 코엑스 A홀에서 3일간 개최된다. 사회적 거리두기의 일환으로 많은 인파가 집결되는 개막식 행사는 생략하기로 했다.

올해로 8회째를 맞이하는 인터배터리 행사는 산업통상자원부가 주최하고, 한국전지산업협회 및 코엑스가 주관하는 배터리 전문 전시회다. 배터리 재팬(Battery Japan), CIBF(China International Battery Fair)와 함께 전세계 3대 전지산업전으로 꼽힌다.

이번에는 총 198개사 390개 부스로 코로나 상황에도 불구하고 역대 최대 규모의 행사로 개최된다. 해외 기업의 참가는 줄었지만 글로벌 빅3 배터리 기업인 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션과 캐나다대사관, 영국대사관 등이 참가하며, 수소를 테마로 한 수소특별관 H2WORLD도 추가로 전시된다.

또한, 4차 산업의 핵심 기술로 주목 받는 차세대 전지는 물론이고 슈퍼커패시터, 소재?부품, 장비, 어플리케이션 등 전 분야에 걸친 다양한 제품이 전시된다.

동시에 개최되는 '더 배터리 컨퍼런스'는 세계 유수의 전지 산업 전문가에게 향후 전지 산업의 동향과 비전에 대해 들을 수 있는 기회를 제공한다. 컨퍼런스 행사는 22일부터 23일까지 양일간 유료로 진행될 예정이다.

