푸조, 브랜드 창립 210주년 기념 'SUV 특별 시승행사' 진행

[아시아경제 성기호 기자] 푸조가 브랜드 창립 210주년을 기념해 ‘푸조 스포츠유틸리티차량(SUV) 특별 시승행사’를 진행한다고 14일 밝혔다.

푸조 SUV 특별 시승행사는 전국 13개 전시장에서 진행한다. 오는 17일에는 서울 강남과 강동, 강북, 강서 전시장을 비롯해 일산과 분당, 대전, 전주 전시장에서 진행하며, 24일에는 인천과 부산, 대구와 창원 전시장, 그리고 25일에는 천안 전시장에서 각각 진행한다. 대상 차종은 올해 7월 새롭게 출시한 ‘올 뉴 푸조 2008 SUV’부터 베스트셀링 SUV ‘푸조 3008 SUV’, 4천만원 대 7인승 SUV ‘푸조 5008 SUV’까지 푸조 SUV 전 라인업이다. 시승을 원하는 고객들은 푸조 공식 홈페이지를 통해 접수 후 해당 전시장을 방문하면 된다.

참가 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다. 브랜드 창립 210주년을 함께 축하하기 위해 시승을 완료한 모든 고객에게 조각 케이크 기프티콘을 제공하며, 시승행사에 참여한 후 10월 내 출고한 선착순 21명의 고객에게 패밀리 레스토랑 상품권을 제공한다. 또한 전시장 내 푸조 210주년 기념 로고를 촬영해 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 선정한 21명에게 푸조 그립톡과 모자를 제공할 계획이다.

이번 210주년 기념 ‘푸조 SUV 특별 시승행사’에 대한 보다 자세한 사항은 푸조 공식 홈페이지나 전시장에 문의하면 된다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr