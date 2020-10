[아시아경제 오주연 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 4,500 등락률 +2.98% 거래량 477,452 전일가 151,000 2020.10.14 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "이마트, 온라인성장 방향성 이상無"[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일[포토]"세제, 사지 말고 리필하세요" close 는 9월 총 매출액이 전년동기대비 15.7% 증가한 1조5681억원을 기록했다고 14일 공시했다.

할인점 매출액은 1조1454억원으로 전년동기대비 11.6% 늘었고 트레이더스는 3000억원으로 36.4% 증가했다.

회사 측은 "1-9월 총매출액은 전년동기대비 4.3% 증가한 11조5470억원이며 기존점 총매출 신장률은 1.8%"라고 전했다.

