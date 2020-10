[2020국감] 김용진 이사장 "국회서 국민연금 개혁 논의해달라"

[아시아경제 서소정 기자] 김용진 국민연금공단 이사장이 국민연금 개혁 관련 국회에서 여야를 떠나 적극 논의해달라고 호소했다.

김 이사장은 14일 국회 보건복지위원회 국민연금공단 국정감사에서 "국민연금의 개혁 필요성은 여야 모두 공감할 것으로 믿는다"면서 "국회 차원에서 논의를 해주시고 방향을 주시면 국민연금은 할 수 있는 일을 할 것"이라고 밝혔다.

이날 최종윤 더불어민주당 의원은 "여·야·정이 합의한 사회적 기구를 만들어서 국민연금에 대한 근본적인 문제를 해결해야 한다"고 지적했다.

이에 김 이사장은 "정부가 연금제도 개선 방안을 국회에 제출하면서 어떻게 보면 국민연금 개혁을 위한 사회적 합의를 위한 기초, 토대는 마련된 것이 아닌가 판단한다"면서 "이제 어떻게 국민적인 합의를 이끌어 내느냐가 중요한 과제"라고 말했다.

이어 "개혁 방안과 국민연금의 미래에 대해 국민께 소상히 알리고 이해를 구하는 작업이 있어야 할 것 같다"면서 "정확한 정보를 드리고 의견을 수렴하는 일을 해나가는 한편 추가적인 제도개선 방안 논의도 적극 지원하겠다"고 말했다.

