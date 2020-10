작년 저공해차 의무구매 안 지킨 공공기관 등 46곳 과태료 100만원

[아시아경제 김보경 기자] 지난해 저공해자동차 의무구매비율을 달성하지 못한 수도권 내 46개 행정·공공기관에 100만원의 과태료가 부과된다.

저공해자동차 의무구매제도란 수도권 내 국가기관, 지자체, 공공기관에 일정 비율(2019년 70%) 이상을 저공해차로 구매 또는 임차하도록 의무를 부과하는 것을 말한다.

이번 조치는 2017년 12월 '수도권 대기환경 개선에 관한 특별법'에 저공해차 의무구매 관련 과태료 규정이 신설된 이후 첫 번째로 부과되는 사례다.

환경부가 수도권 공공부문 저공해차 구매·임차 실적을 조사한 결과, 전체 226개소 기관에서 총 3643대의 차량을 구매·임차했다. 저공해차는 2461대로 저공해차 환산 비율을 적용·계산할 경우 총 3035대(83.3%)로 집계됐다.

저공해차 의무구매비율을 달성하지 못한 기관은 국가기관 12개, 지자체 17개, 공공기관 29개 등 총 58개 기관(26.1%)이었다. 이 중 지자체 및 공공기관 46개소에 대해 환경부는 과태료 100만원을 부과할 계획이다.

저공해차 의무구매비율을 달성한 기관은 168개소(74.3%)였다. 특히 이 중 11개 기관에서 모든 차량을 제1종 저공해차(전기차·수소차)로 구매·임차한 것으로 조사됐다.

환경부는 친환경차 보급에 있어 공공부문의 선도적인 역할을 위해 저공해차 의무구매제를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

대기환경보전법 개정으로 저공해차 의무구매제가 전국 단위로 확대된다. 올해부터 전국 행정·공공기관은 모든 신규차량을 100% 저공해차(1·2·3종)로 구매·임차해야 한다.

내년부터는 이 중 80% 이상을 제1종 저공해차인 전기·수소차로 구매·임차해야 하며, 2022년부터는 100%까지 강화한다.

또한 저공해차 미출시로 인해 의무구매 대상에서 제외된 차종 역시 향후 전기차·수소차 출시와 연계해 단계적으로 축소할 계획이다.

