산업인력공단, 신입사원 공개채용…21일까지 원서접수

[아시아경제 김보경 기자] 한국산업인력공단은 15일부터 오는 21일까지 2020년 신입사원 공개채용 원서접수를 실시한다.

이번 공개채용은 7개 권역에서 ▲일반행정 65명 ▲기록물관리전문요원 1명 ▲정보기술 5명 등 총 71명 규모로 진행된다. 7개 권역은 강원, 부산, 대구, 인천, 광주, 제주, 대전이다. 채용 절차는 원서접수, 1차 필기시험, 2차 면접시험으로 구성된다. 최종합격자는 3개월간의 수습기간을 거쳐 정규 임용된다.

지원서 접수는 15일부터 21일 오후 3시까지 공단 원서접수 페이지를 통해 진행된다. 1차 필기시험은 다음달 7일 오전 10시이고, 2차 면접시험은 다음달 25일부터 27일까지 진행될 예정이다.

채용 전형 과정에서는 질병관리본부의 시험방역관리지침을 준수한다. 시험장 방역관리 담당 요원 배치 등 대응시스템을 마련하고 응시자 간 충분한 간격이 확보된 수험환경을 조성해 안전에 만전을 기한다.

공단은 블라인드 방식으로 신규직원을 채용하고 있다. 서류심사 없이 지원자 전원에게 필기시험 응시 기회를 주고, 모든 채용단계에서 국가직무능력표준(NCS) 기반 직업기초능력과 직무수행능력을 평가한다.

김동만 공단 이사장은 "코로나19로 얼어붙은 고용환경 속에서 이번 채용이 청년들에게 소중한 기회가 되기를 바란다"며 "공단의 미래를 책임질 우수한 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.

