[특징주]케이피엠테크, 휴머니젠 美 국립보건원 코로나19 대규모 임상 프로그램 선정

[아시아경제 박형수 기자] 케이피엠테크 주가가 강세다. 지분 투자한 휴머니젠이 개발 중인 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제가 미국 국립보건원(NIH) ACTIV-5 프로그램에 선정됐다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

14일 오전 10시42분 케이피엠테크는 전날보다 4.69% 오른 4355원에 거래되고 있다.

외신에 따르면 휴머니젠은 13일(미국 현지시간) NIH가 진행하는 임상 프로그램 ‘ACTIV-5 Big Effect Trial’에 선정됐다. 휴머니젠은 보유 파이프라인 렌질루맙(Lenzilumab)을 활용해 코로나19 치료제를 개발 중이다.

ACTIV-5는 코로나19 치료제 발굴 임상 가운데 하나다. 미국 내 40개 지역에서 코로나19 환자를 대상으로 실시하며 위약(placebo), 렘데시비르(Remdesivir)와 렌질루맙을 비교하는 테스트를 포함하고 있다.

휴머니젠은 보유 파이프라인 렌질루맙(Lenzilumab)을 활용해 다양한 신약을 개발하는 미국 나스닥 상장사다. 현재 코로나19 치료제의 미국 임상 3상을 진행하고 있다. 케이피엠테크 및 텔콘RF제약은 올해 초 휴머니젠에 총 400만달러를 투자했다.

NIAID 소속 앤서니 파우시 박사는 “목표는 임상에서 코로나19 치료법으로 가능성을 보여주는 치료제를 신속하게 식별하고 이를 대규모 테스트로 옮기는 것”이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr