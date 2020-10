[스마트금융대상]신한은행, 로그인·계좌 조회 등 간편함 'UP'

오픈뱅킹 콘텐츠 부문 최우수상

[아시아경제 조강욱 기자] '2020 아시아스마트금융대상'의 오픈뱅킹 콘텐츠 부문 최우수상은 신한은행이 수상했다.

신한은행의 모바일 애플리케이션(앱) '신한 쏠(SOL)'은 간편로그인 및 조회 설정이 가능해 간편조회 기능으로 로그인 시 설정해놓은 계좌 조회화면으로 바로 이동할 수 있으며, 계좌 조회 시 한 화면 내에서 다른 상품 조회도 가능하다. 또 다양한 계좌관리 기능과 이체기능과 함께 이체 화면에서는 수수료 면제 횟수를 조회할 수 있는 부가기능을 제공했으며 이체 완료 후, 가게부 서비스인'머니멘토'로 이동하여 자산관리를 할 수 있는 서비스를 통해 계좌 조회ㆍ이체 기능의 편리성이 우수한 것으로 나타났다.

'스미싱 알림', '금융거래 변동사항 알림' 등 다양한 알림 서비스를 제공하고 있으며 'ATM 긴급출금' 등 실시간 정보 조회와 거래가 가능한 모바일 환경의 특성을 고려한 서비스를 지원하고, '목표관리미션플러스', '모임관리 김총무' 등 다양하고 차별화된 서비스를 다수 제공하고 있다. '피싱방지 개인이미지 설정', '보안키패드 설정, '안심거래 서비스', '예외기기 로그인 알림', '전자금융 의심거래 방지서비스' 등 고객의 성향에 맞춰 설정할 수 있는 다양한 보안 관련 서비스를 제공하고 있는 점도 특징적이다. 로그인 연장기능과 자동 로그아웃기능을 제공해 모바일에서 안전한 거래를 위한 보안성을 높였다는 측면에서 좋은 평가를 받았다.

모바일 인증을 위한 공인인증 관련 메뉴는 인증서 발급ㆍ재발급, 간편복사 등을 비롯해 별도의 안내 메뉴를 제공하고 있다. 또 동영상 상품관을 통해 스마트폰으로 쉽게 상품 가입을 할 수 있도록 충분한 자막이 제공되는 등 앱 접근성을 충분히 고려해 제작됐다.

이 외에도 푸쉬 알림, QR코드 인식, 스마트폰 근접센서 터치 검색 등 모바일 특화기술이 적용된 서비스를 통해 사용자의 편의를 고려했다는 점에서 스마트뱅킹 기술의 진보성 항목에서도 높은 평가를 받았다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr