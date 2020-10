정의선 현대차그룹 회장 취임 일성은 "고객 존중·고객 행복"

전 그룹사 직원에게 영상 취임 메시지 전달

[아시아경제 성기호 기자] 정의선 현대자동차그룹 신임 회장이 '고객'을 취임 일성으로 밝혔다. 정 신임 회장의 평소 지론이었던 고객 존중, 고객 행복이라는 가치의 새로운 창출의 당위성을 분명히 한 것으로 해석된다.

정 신임 회장은 14일 전 그룹사 직원에게 전달하는 영상 취임 메시지를 통해 "현대자동차그룹의 모든 활동은 고객이 중심이 되어야 하며, 고객이 본연의 삶에 집중할 수 있도록 도움을 드려야 한다"며 이같이 밝혔다. 현대차그룹은 이날 임시 이사회를 열어 정 신임 회장을 선임했다.

정 신임 회장은 취임 메시지에서 '고객'을 필두로 '인류, 미래, 나눔' 등을 그룹 혁신의 지향점으로 제시했다. 그는 이를 위해 "고객의 다양한 목소리에 귀기울여 소통하고 배려하는 마음이 기본이 되어야 한다"며 "고객의 평화롭고 건강한 삶과 환경을 위해 모든 고객이 쉽게 이용할 수 있는 친환경적인 이동수단을 구현하겠다"고 밝혔다.

정 신임 회장은 특히 고객의 가치를 인류로 확장했다. 그는 "인류의 안전하고 자유로운 이동을 위해 세상에서 가장 혁신적이고 신뢰할 수 있는 자율주행기술을 개발하여 고객에게 새로운 이동경험을 실현시키겠다"고 표명했다.

이를 위한 새로운 도전과 준비도 강조했다. 정 신임 회장은 "세계 최고 수준의 기술을 보유한 수소연료전지를 자동차는 물론 다양한 분야에 활용하여 인류의 미래 친환경 에너지 솔루션으로 자리잡게 할 것"이라고 밝혔다. 이어 “로보틱스, 도심 항공 모빌리티(UAM), 스마트시티 같은 상상 속의 미래 모습을 더욱 빠르게 현실화시켜 인류에게 한 차원 높은 삶의 경험을 제공하겠다”고 덧붙였다.

정 신임 회장은 또 나눔을 통한 사랑받는 기업으로의 변화도 강조했다. 그는 "현대자동차그룹은 안전하고 자유로운 이동과 평화로운 삶이라는 인류의 꿈을 함께 실현해 나가고, 그 결실들을 전 세계 고객들과 나누면서 사랑받는 기업이 되고자 한다"고 말했다.

이와 함께 범현대그룹 창업자인 정주영 선대회장과 정몽구 현대차그룹 명예회장의 업적과 경영철학을 계승하겠다는 뜻을 밝혔다. 정 신임 회장은 "두 분의 숭고한 업적과 기업가 정신을 이어받아 국가경제에 기여하고, 더 나아가 인류의 행복에 공헌하는 그룹의 새로운 미래를 임직원 여러분과 함께 만들어 나가고자 한다" 그룹 임직원들에게 미래를 향한 담대한 여정으로의 동참을 당부했다.

그는 이어 "미래를 열어가는 여정에서 어려움이 있겠지만, ‘안되면 되게 만드는’ 창의적인 그룹 정신을 바탕으로, 긍정적인 마인드를 가지고 서로 격려하고 힘을 모아 노력하면 충분히 이루어 낼 수 있다"고 부연했다.

