13일 50대 여성 간호조무사 확진 후 14일 확진자 속출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 북구의 한 요양병원에서 직원과 환자 52명이 코로나19에 무더기로 감염돼 시설이 코호트 격리됐다.

보건당국은 직원을 통해 집단 감염이 된 것으로 추정하고 긴급 역학 조사에 돌입했다.

부산시 보건당국은 14일 북구 만덕동 해뜨락요양병원에서 직원 9명과 환자 43명 등 모두 52명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

보건당국은 이 병원 50대 여성 간호조무사가 전날 확진 판정을 받아 병원 직원과 환자 등 모두 262명에 대한 진단 검사를 실시한 결과 52명을 이날 오전 확진했다.

해당 요양병원은 동일집단 격리(코호트 격리)중이며, 시는 역학조사를 통해 정확한 감염원과 확진자 동선을 확인중이다.

