포장산업협동조합 "골판지원지 공급부족 비상대응"

제지·골판지포장업계에 가격인상 자제 요청

[아시아경제 김대섭 기자] 한국골판지포장산업협동조합은 제지업계와 골판지포장업계에 골판지원지의 급격한 가격 인상과 원자재 가수요 발생을 자제해 줄 것을 요청했다고 14일 밝혔다.

이번 요청은 국내 골판지원지 생산량의 약 7.0%를 담당하는 대양제지공업 안산공장이 지난 12일 화재로 인해 생산이 중단된 상황에 따른 조치다. 골판지포장산업협동조합은 중소 골판지포장업계의 원자재 수급에 심각한 차질이 발생할 것으로 예측하고 있다.

대양제지공업 안산공장의 화재로 인한 생산중단으로 연간 약 40만t 가량의 골판지원지가 줄어들 것으로 예측되고, 골판지원지 가격 인상 압박이 올 것으로 우려된다는 게 골판지포장산업협동조합의 설명이다.

골판지포장산업협동조합은 원자재 부족 사태로 촉발될 연쇄적 가격 인상으로 인한 경영난을 극복하기 위한 비상대응팀을 긴급히 구축했다. 원자재 가격 인상이 불가피할 경우 하도급법에 의거한 납품단가 연동 반영을 요청하고 필요할 경우 조합에서 조정 의뢰하는 방안을 검토하고 있다.

김진무 골판지포장산업협동조합 전무이사는 "특히 지난 7월 환경부의 폐지 수입 신고제 시행 이후 폐지의 수입량이 급격하게 줄어들어 국내 폐지 재고량 부족으로 인한 가격 인상 압박을 상당히 받고 있던 상황에서 발생된 비상상황이기 때문에 골판지원지업계의 가격 인상 통지가 예고되고 있다"고 우려했다.

이어 "골판지원지업계에는 공급 차질이 예상되는 만큼 골판지원지 수출을 자제하고 거래 규모에 따른 차별적 거래가 발생되지 않도록 예측 가능한 공급체계 구축에 만전을 기해 줄 것을 당부한다"며 "만일 공급 불균형을 방치할 경우 공정거래법에 의한 정상 거래를 강제할 법적 수단도 검토하고 있다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr