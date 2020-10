노후 걱정에 잠 못자는 40대…코로나19에 불안심리 더 높아져

삼성생명 인생금융연구소, 중노년기 불안심리 연구 보고서 발표

노후 걱정으로 40~50대가 60대보다 불안심리 커져, 만성질환자도 더 불안

[아시아경제 기하영 기자] 노후에 대한 걱정으로 우리나라 중·노년층 중 40대의 불안심리가 가장 높은 것으로 조사됐다. 불안심리는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 더욱 커졌다. 이에 따라 보험 가입의향도 높아진 것으로 나타났다.

삼성생명 인생금융연구소는 이같은 내용을 담은 '중·노년기 불안심리 연구' 보고서를 14일 발표했다. 보고서는 지난 5월 전국 만40~75세 성인남녀 1000명(만성질환자 800명, 일반인 200명)을 대상실시한 설문조사 결과를 바탕으로 작성됐다.

노후에 대한 걱정으로 40대 불안심리 가장 높아

보고서에 따르면, 중·노년층에게불안 빈도를 물어보는 질문에서 ‘자주 또는 항상 불안하다’고 응답한 비율이 40대(21.9%)가 가장 높았다. 이어 50대(19.5%), 60대 이상(10.8%)순이었다. 성별로는 여성(23.6%)이 남성(14.6%)보다 높았다.

‘불안심리를 촉발시키는 요인’으로는 ‘노후 생활에 대한 걱정·미래에 대한 불확실성’이 1위(20.1%)를 차지했다. 이어 ‘코로나19로 인한 감염 우려’(19.2%), 일자리 상실에 대한 염려(8.7%) 순이었다. 특히 60세 이상 고령층과 여성들은 ‘코로나19로 인한 감염 우려’를, 40~50대 남성은 ‘일자리 상실에 대한 염려’가 상대적으로 높은 비율을 차지했다.

불안심리는 코로나19 이후 더욱 커졌다. 불안심리 정도를 점수(0~10점)로 물어본 결과 코로나19 이전에는 평균 3.2점이었으나 이후 5.8점으로 상승했다. 여성(3.47점→6.29점, )이 남성(3.08점→5.49점)에 비해 더 민감하게 반응했으며, 60세 이상 고령층도 불안감이 커졌다.

만성질환자는 불안심리 대처 방식에 따라 ‘삶의 질’ 달라져

만성질환자(18.8%)는일반인(15.5%)에 비해 대체로 불안심리가 높았지만, 대처 방식에 따라 ‘삶의 질’은 차이가 있었다.

보고서는 중·노년기에 ‘노화로 인한 만성질환’과 불안심리를 피할 수 없다면, 어떻게 해야 ‘삶의 질’과 행복감을 높일 수 있을지 고민해볼 필요가 있다고 제언했다.

만성질환자를 진단 이후 삶의 질이 ‘더 나빠졌다’는 A그룹과 ‘더 좋아졌다’는 B그룹으로 나눠 비교한 결과, A그룹은 흡연, 음주, TV시청, 스마트폰 게임 등을 주로 하는 반면, B그룹은 일과 후 휴식, 명상, 가족이나 친구와의 대화등 ‘자기돌봄(self-care)’적인 생활습관을 유지하고 있었다.

한편 보장성 보험에 가입한 중노년층 10명 중 8명은 보험이 있어 ‘든든하다’(77.9%)고 응답했으며, 이는 연령대가 높을수록, 또 남성보다 여성이 더 든든함을 느끼고 있는 것으로 나타났다.

마찬가지로 만성질환자도,‘병력이 있더라도 가입할 수 있는’ 유병자보험에 대해 높은 호감도를 보였으며, 중증도가 심할수록 ‘매우 든든하다’(12.1%)는 응답이 많았다.

코로나19 이후 보험 가입 의향 높아져

보험의 필요성에 대한 인식은 코로나19 이후 더욱 커졌다. 전체 응답자의 과반수(58.3%)가 ‘코로나19 이후 보험 필요성을 더 많이 느낀다’고 답했으며, 중증 만성질환자는 73.7%가 그렇게 느낀다고 답했다. 코로나19 이후 감염 우려와 불안감이 커지면서 리스크에 대비할 수 있는 보험에 대한 관심이 커진 것이다.

박지숭 삼성생명 인생금융연구소 연구원은 “"코로나19의 장기화로 불안감이 커지고 삶의 질은 떨어지는 상황에서,보험이 불안을 해소하고 질병 및 노후의 삶을 대비하는데 큰 힘이 될 수 있다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr