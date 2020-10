판로 막힌 해외 명품들, 한국으로 몰려온다

롯데탑스, 해외 직소싱으로 50여개

유명 명품 브랜드 물량 사전 확보

[아시아경제 차민영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 해외에서 소비되지 못한 전세계 명품 물량이 한국으로 몰려온다.

롯데백화점은 오는 16일부터 내달 15일까지 역대 최대의 명품 브랜드 라인업으로 롯데온과 백화점·아울렛 주요 5개점에서 온·오프라인 명품대전 행사를 진행한다고 14일 밝혔다. 오프라인 점포는 백화점 영등포·노원점, 아울렛 파주·광주수완·김해점 등 총 5개점이다.

직소싱 전문 롯데백화점 탑스팀은 발 빠르게 움직여 밀라노, 파리 등 세계 주요 도시에서 확보한 유명 명품 50여개 브랜드의 인기 물량을 확보하여 본 행사를 기획하게 됐다. 해외 명품브랜드의 스테디셀러 아이템을 선별해 대규모로 사전 매입했다.

행사 오픈일인 오는 16일에는 전문쇼호스트가 인기 명품브랜드를 ‘100라이브’에서 직접 소개한다. 파격가로 시작하는 경매 이벤트도 같이 진행된다. 이벤트에서는 인기 명품을 정가의 10% 수준 가격부터 입찰할 수 있는 기회가 주어지며 상세 일정은 롯데백화점 애플리케이션을 통해 공개될 예정이다.

롯데탑스는 롯데백화점이 직접 바잉한 유명 브랜드 상품을 제안하는 해외패션 편집숍으로 '탑 브랜드, 베스트 프라이스'를 슬로건으로 약 200여개 유명 브랜드 상품을 합리적인 가격대로 판매한다. 상품은 잡화, 의류, 슈즈, 리빙 등으로 구성된다.

롯데 탑스는 매장 내 판매실적이 우수한 상품군을 별도 브랜드로 론칭하는 스핀오프 전략도 진행중이다. 2020년 스니커즈 전문 편집숍인 '스니커바' 4개 점포를 오픈 및 운영 예정에 있으며, 남성전문편집숍 '스말트'도 10월 중 백화점 구리점에 오픈 예정이다. 스핀오프를 포함해 탑5 점포들은 2021년 매출 1000억원 진입을 목표로 하고 있다.

손을경 롯데백화점 MD개발부문장은 "변화하는 고객의 니즈와 구매 방법에 부응하기 위해 지속적으로 상품 구성을 변화하고 있으며, 오프라인 뿐만 아니라 온라인 고객 확보를 위한 해외 직소싱을 지속적으로 확대 중"이라며 "이번 온오프명품대전을 통해 고객의 만족도를 더욱 높일 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr