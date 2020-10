[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 13일 밤 10시24분께 경북 경산시 하양읍 지식산업단지에 있는 인테리어 업체 자재 보관 창고에서 불이 났다.

불은 창고 1개 동 전부와 또다른 1개 동 일부를 태워 4억5000만원(소방서 추산) 상당의 피해를 내고 약 3시간 만에 완전히 진화됐다.

경찰과 소방당국은 업체 관계자를 대상으로 자세한 화재 원인을 조사하고 있다.

