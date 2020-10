서울교통공사, 무분규 임금협약 체결 … 예산 23억원 반납해 사회공헌

올해 임금인상은 정부지침 준수 … 창립 최초로 쟁의행위 없이 자율합의 도출

[아시아경제 조인경 기자] 서울 지하철 1~8호선을 운영하고 있는 서울교통공사와 공사노동조합이 13일 임금협약을 최종 타결했다.

서울교통공사는 노조와 ▲정부지침(2.8%)을 준수한 2020년도 임금인상 ▲국가인권위원회 권고에 따른 가족수당 지급기준 개선 등 임금관련 11건 ▲장기결원(육아휴직 등) 인력 충원 ▲신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 방역체계 구축 등 25건의 보충협약에 대해 뜻을 같이 하고 약 12시간에 걸친 막판 논의 끝에 이날 밤 10시경 최종적으로 합의서에 서명했다고 14일 밝혔다.

앞서 공사 노사는 지난 8월 노조의 교섭안건 통보를 시작으로, 본교섭 3회, 실무교섭 6회, 분야별 실무소위원회 13회, 집중실무 4회 등 지속적인 만남을 통해 의견차를 좁혀왔다.

노사는 특히 이번 협약에서 '직원 화합의 날' 등 소요 예산 약 23억원을 반납하고 노사 공동으로 자율기금을 조성해 코로나19로 어려움을 겪는 지역 이웃돕기 등 사회공헌 사업에 활용하기로 했다. 어려운 재정 여건 하에서도 공공기관으로서의 사회적 책임을 성실히 이행하기 위한 양측의 의지가 반영됐다는 게 공사 측 설명이다.

이번 노사 합의는 2017년 서울교통공사 창립 이래 처음으로 노조의 쟁의행위?노동위원회 조정절차 등 별도의 충돌 없이 자율적으로 도출된 결과이기도 하다. 코로나19로 인한 승객 감소로 공사가 전대미문의 어려움에 처해 있는 상황에서 대립보다는 상생과 화합의 관계로 나아갈 필요가 있다는 점에 대해 공감대를 이룬 것으로 풀이된다.

김상범 서울교통공사 사장은 "공사의 현 위기 상황을 타개하기 위해 노사가 힘을 모아야 한다는 점에 대해 서로 동의했기에 평화적인 교섭타결이 가능했다"며 "앞으로도 신뢰와 상생의 노사관계를 구축해 시민 여러분들이 안전하고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

