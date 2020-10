[속보] 김정은, 함남 검덕지구 태풍 피해복구 현장 시찰

김정은 북한 국무위원장이 태풍 '마이삭'으로 큰 피해를 입었던 북한의 대표 광물 생산지 함경남도 검덕지구 피해복구 현장을 시찰했다고 북한 관영매체 조선중앙통신이 14일 보도했다.

통신은 이날 "김정은 동지께서 함경남도 검덕지구 피해복구 현장을 현지지도 했다"면서 김 위원장은 "건설장 전역이 격동적인 화선선전, 화선선동으로 들썩이고 군인들의 투쟁기 세가 높다. 현장 정치사업을 박력 있게 잘하고 있다"고 만족을 표했다고 전했다.

검덕지구는 올해 태풍으로 큰 피해를 입어 김 위원장이 친필 편지까지 공개하고 수도당원사단의 지원을 요청한 지역이다.

이날 시찰에는 박정천 군 총참모장, 리일환 당 부위원장, 김용수 당 부장, 조용원 조직지도부 제1부부장, 현송월 선전선동부 부부장, 김명식 해군사령관이 동행했다.

