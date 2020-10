한동훈 국감 출석 자청… "억울함 밝히고 싶다"

[아시아경제 배경환 기자] '검언유착 의혹' 사건으로 수사를 받고 있는 한동훈 검사장이 국정감사장에 출석해 사실관계를 증언하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.

13일 박대출 국민의힘 의원은 국회 과학기술정보방송통신위원회 국감에서 의사진행 발언을 통해 "한 검사장 본인이 참고인으로 출석해 국회에서 진술할 의향이 있다고 전해왔다"며 그를 참고인으로 채택해 달라고 요청했다.

박 의원은 "MBC와 KBS 검언유착 오보 사태, 피의사실 공표 의혹과 관련해 진술할 의향이 있다고 했다"며 "억울함을 밝히고 싶다고 본인이 자청했다"고 전했다. 이어 "오는 23일 방송통신위원회 등 종합감사 때 참고인으로 채택해 달라고 요청한다"며 "이것은 여야 간의 정쟁이 아니라 오보와 관련한 실체적인 진실을 밝히는 것"이라고 덧붙였다.

앞서 추미애 법무부 장관은 전날 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 한 검사장에 대해 "스스로 억울함이 있으면 수사에 협조해야 한다"고 말했다.

한편 이원욱 과방위원장은 "간사 협의에서 논의하겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr