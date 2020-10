주택금융공사, ‘균형인사 우수’ 공공기관으로 뽑혀

인사혁신처, 사회형평적 채용과 균등한 기회보장 높이 평가

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF, 사장 이정환)는 인사혁신처 주관 ‘범정부 균형인사 성과공유대회’에서 균형인사 우수기관으로 선정돼 인사혁신처장 표창을 수상했다.

인사혁신처 주관으로 지난 7일 진행된 균형인사 성과공유대회는 균형인사 성과를 공유·확산하기 위해 지난해 처음 실시됐으며, 올해 지방자치단체와 공공기관으로 대상이 확대됐다.

코로나19 확산 방지를 위해 온라인 영상회의로 진행된 대회에서 HF공사는 ‘사회형평적 채용과 균등한 기회보장’이라는 주제로 공공기관 대표로 균형인사 우수사례를 발표했다.

HF공사 관계자는 “소수집단·취약계층 채용과 합리적인 인사제도 운영 등 HF공사의 균형인사 노력을 인정받아 기쁘다”며 “HF공사는 앞으로도 균형인사를 통한 사회적 가치 실현을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

