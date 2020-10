[스마트금융대상]삼성증권, 금융거래·맞춤 투자설계…앱 하나로 초간편

MTS 비즈니스 부문 최우수상

비즈니스 부문 최우수상을 수상한 삼성증권 어플리케이션 '엠팝(mPOP)'은 계좌개설에서 국내외 주식, 금융상품 거래는 물론 포트폴리오 투자와 퇴직연금 관리에 이르는 자산관리 전반을 원스탑으로 해결할 수 있는 모바일 트레이딩 시스템(MTS)이다.

'뉴 mPOP'은 우선 메뉴조작과 정보입력을 최소화시켰다. 주식 모니터링과 매매 과정에서 필요한 화면간 이동을 보다 빠르게 진행할 수 있도록 '메뉴이동' 버튼을 포함한 핵심 메뉴들을 관심종목 메뉴 상단에 배치했고 거래나 업무를 막힘 없이 진행할 수 있도록 정보입력 프로세스를 고객중심으로 개선했다. 또한 관심종목 내에 국내와 해외 종목을 한눈에 볼 수 있도록 통합해 글로벌 자산관리를 용이하도록 했다.

금융상품 투자는 쇼핑몰과 같은 편리한 거래환경을 구축했다. 어려운 금융상품의 핵심내용을 다양한 그래픽 요소로 시각화해 마치 쇼핑몰을 둘러보듯 상품의 특징과 매력을 한눈에 파악할 수 있도록 했으며 장바구니, 복수매매 등 쇼핑몰 제공하는 편리한 구매기능도 함께 접목시켰다.

간단한 조작만으로 맞춤 포트폴리오를 설계할 수 있도록 했다. 고객이 자신의 투자목적과 투자금액, 투자기간을 입력하면 이를 바탕으로 삼성증권의 자산배분전략과 추천펀드를 적용한 맞춤 포트폴리오를 설계할 수 있도록 했다. 그리고 이와는 별도로 마이(MY)자산 메뉴를 제공해 기존에 단품 형태로 관리하던 자산들도 종합적인 투자관점에서 점검할 수 있도록 했다.

삼성증권은 지난해 8월 지문인증ㆍ간편비밀번호 서비스를 시작한데 이어 올해 4월에는 삼성 패스의 홍채인증 서비스를 도입하는 등 생체인증 서비스 부문을 선도하고 있으며 앞으로도 다양한 신기술 기반의 편리하고 안전한 모바일 자산관리 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

