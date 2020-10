케어랩스 굿닥, 14~17일 초음파에너지 리프팅 시술 ‘착한 공급’

[아시아경제 장효원 기자] 모바일 헬스·뷰티케어 플랫폼 전문기업 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,110 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,110 2020.10.13 00:00 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스 굿닥, 12~14일 건강뷰티제품 전 품목 60% 할인케어랩스 굿닥, 추석 연휴 의료 공백 최소화… “코로나19 선별진료소 정보도 제공”케어랩스, 자사주 소각…"주주친화정책 다각적 검토" close 100% 연결자회사 굿닥(대표 박경득, 임진석)이 초음파에너지 리프팅 시술 5000원 특가 공급에 나선다.

'굿닥굿딜’ 착한 공급 캠페인 일환으로 마련된 이번 리프팅 특가 상품은, 오는 14일 낮 12시부터 17일 낮 12시까지 굿닥 앱에서만 신청 가능하며 총 4일간 ‘타임특가’ 방식으로 진행된다.

참가자는 엔젤미클리닉의 초음파에너지 ‘더블로 리프팅’ 100샷 상품을 원하는 일정에 맞춰 5000원에 시술 받을 수 있다. 초음파에너지 리프팅은 ▲주름 ▲탄력 ▲처진 턱선 및 볼살 ▲팔자주름 개선 등에 효과적인 전방위 안티에이징 시술로 잘 알려져 있다.

힘든 시기 침체된 소비 시장에 작은 응원의 메시지를 울리자는 차원에서 시작된 굿닥의 ‘굿닥굿딜’ 착한 공급 캠페인은 마스크, 샤워기 필터 등으로 시작해 최근 건강기능식품 및 화장품부터 리프팅 시술 상품까지 공급 카테고리를 넓혀가고 있다.

회사 측은 '굿닥굿딜’ 캠페인으로 진행된 다양한 상품들이 매번 오픈과 동시에 완판 행진을 이어왔던 만큼, 이번 리프팅 특가 이벤트 기간 동안에도 앱 사용자 쏠림에 따른 접속 지연 현상을 사전에 대비해가며 앱 사용자들의 불편함을 최소화해 가겠다는 방침이다.

박경득 케어랩스 대표이사는 “한정된 상품들로 진행되는 작은 캠페인임에도 매번 가져주시는 깊은 관심에 보답하자는 차원에서 더 많은 사용자 혜택을 드리고자 임직원들이 하루하루 고민을 거듭하고 있다”며 “앞으로도 다양한 캠페인을 이어가며 기업의 사회적 역할을 확대해 갈 것”이라고 전했다.

올해 케어랩스 100% 자회사로 편입된 굿닥은 국내 1위 비대면 의료 플랫폼으로 ▲모바일 병원 예약 접수 ▲비대면 언택트 클리닉 및 제공기관 연계 정보 제공 ▲건강기능 제품 판매 굿닥 스토어 등 다양한 헬스케어 전문 서비스를 제공해오고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr