[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 내연기관 차량으로 발생하는 미세먼지와 온실가스 배출을 저감하기 위해 ‘친환경 전기이륜차 구입비용’을 지원한다고 13일 밝혔다.

지원대상은 공고일인 오는 19일 기준 군에 주소를 둔 군민과 관내 사업장이 위치한 기업, 법인 등이며 세대(기업)당 1대만 신청 가능하다.

전기이륜차는 1대당 최대 330만 원의 지원금이 차종별로 차등 지원되며, 보조금은 출고·등록 순으로 선정된다.

구매 예정자는 전기이륜차 판매점과 구매계약을 체결하면 별도의 신청 절차 없이 제조·판매사에서 보조금 신청 및 청구를 대행한다.

군 관계자는 “전기이륜차 보조금 지원 사업에 군민의 관심과 참여를 부탁드린다”며 “앞으로도 다양한 사업을 통해 미세먼지 없는 청정 담양을 만들어 가도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr