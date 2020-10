대우건설, 하남 '감일 푸르지오 마크베르' 분양

[아시아경제 유인호 기자] 대우건설이 오는 16일 하남 감일지구에 위치한 주상복합아파트 ‘감일 푸르지오 마크베르’와 대형 상업시설 ‘아클라우드 감일’ 의 사이버 견본주택을 오픈하고 분양에 나선다.

감일 푸르지오 마크베르는 감일지구내 유일한 주상복합이자 지구 내에서 공급되는 마지막 아파트다.

단지는 감일지구 주상복합용지 1블록에 들어서며, 아파트는 84~114㎡(이하 전용면적) 496가구로 구성된다.

면적별로는 ▲84㎡A 127가구 ▲84㎡B 203가구 ▲114㎡A 115가구 ▲114㎡B 51가구다. 분양가는 3.3㎡당 평균 1700만원대에 책정된다. 중도금대출 한도인 40%에 대해 이자후불제가 적용된다.

감일지구는 1만3000여가구가 공급되는 신도시급 택지지구다. 서울 송파구와 수도권제1순환고속도로, 위례신도시 북위례와 접해 있어 사실상 송파 생활권으로 분류된다. 서울-세종고속도로와 서울-양평고속도로가 개통되면 광역교통망은 더욱 좋아질 것으로 보인다.

단지 내에는 대형 상업시설 '아클라우드 감일'이 함께 들어선다. 지하 1층~지상 2층, 연면적 3만8564㎡ 규모의 아클라우드 감일은 전체 대지면적의 30% 이상을 열린 공간으로 구성하고, 공간기획 전문설계사인 네덜란드 카브사가 대형 체험형 놀이터, 이벤트광장과 조경을 꾸밀 예정이다.

대우건설 관계자는 “감일 푸르지오 마크베르는 감일지구의 유일한 주상복합아파트이자 마지막 분양단지로 분양 전부터 수요자들의 꾸준한 관심을 받은 곳”이라며 “단지 내 들어서는 상업시설 아클라우드 감일은 현대인들이 휴식, 문화, 여유, 힐링과 함께 소비를 즐길 수 있는 새로운 개념의 공간으로 설계됐다”고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr