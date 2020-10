[2020국감] 오늘 식약처 국감…공적마스크·흰색입자 백신 쟁점될 듯

[아시아경제 조현의 기자] 국회 보건복지위원회는 13일 식품의약품안전처와 식품의약품안전평가원에 대한 국정감사를 실시한다.

이날 오전 10시부터 진행되는 국감에는 조선혜 지오영 대표 등이 증인으로 출석한다. '마스크 대란'이 일어났던 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 초기 당시 논란이 일었던 공적 마스크 제도 등을 놓고 여야 간 날 선 질의가 쏟아질 예정이다.

특히 야당은 특혜 의혹이 불거졌던 지오영에 집중포화를 쏟을 것으로 보인다. 야당은 그간 "지오영이 마스크 공급판매처로 선정된 과정, 공천 신청 과정 등이 의문스럽다"고 주장해왔다.

앞서 지난 4월 야당에선 정부가 지오영에 공적 마스크 유통을 사실상 독점시켜 최소 30억 이상 폭리를 취하게 했다는 주장이 나왔다. 지오영이 약국용 공적 마스크를 덩어리째 공급 후 약사에게 소분 업무를 돌려 인건비를 절약했단 비판도 나왔다.

정부와 지오영은 이에 대해 "급증한 마스크 물량 처리로 밤샘 배송비와 초과 근무 인건비가 상당한 부담이라 폭리가 아니다"라고 해명한 바 있다.

'상온 노출', '흰색 입자 검출' 등으로 논란이 인 인플루엔자(독감) 백신에 대한 품질·관리체계 점검도 진행될 것으로 보인다. 야당은 식약처가 지난 9일 코박스플루4가PF주 자진 회수폐기를 결정하면서 백색 입자가 미확인된 동일 제품에 대해서도 안전상의 문제로 폐기 결정을 한 만큼 동일 제조날짜의 제품 역시 같은 기준을 적용해야 한다고 주장할 예정이다.

앞서 한국백신사의 코박스플루4가PF주 일부에서 항원 단백질 응집체로 보이는 흰색 입자가 발견됐다. 식약처는 추가 검사에 나서 해당 제품 6개 제조단위 중 특정 업체의 주사기에 담겼던 4개 제조단위에서 미세 입자 수가 더 높은 것을 확인했다. 이에 지난 9일 해당 제품 총 61만5000개를 제조사가 자진 회수하도록 했다.

이른바 '보톡스'로 불리는 보툴리눔 톡신 제재의 원료 과실 부실 문제는 오는 22일 종합감사에서 도마위에 오를 것으로 보인다. 당초 이날 국감장에는 정현호 메디톡스 대표가 출석할 예정이었지만 주희석 전무이사가 22일 대신 참석하기로 했다.

메디톡신은 2006년 국산 보툴리눔 톡신 주사제로는 처음으로 식품의약품안전처의 허가를 받은 제품이다. 그러나 식약처는 지난 6월 무허가 원액 사용과 허위 서류 기재 등 약사법 위반 등으로 메디톡신 3개 제품에 대한 품목허가 취소 처분을 확정했다.

이날 증인으로 채택됐던 서정진 셀트리온 그룹 회장도 국감장에 서지 않는다. 백종헌 국민의힘 의원은 당초 코로나19 치료제 개발 현황과 관련한 질의를 위해 서 회장에 대한 출석을 요청했다. 하지만 치료제 개발과 관련한 궁금증이 어느 정도 해소된 데다 온택트 국감을 고려해 요청을 철회키로 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr