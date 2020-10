[2020국감]장제원 “장관님 계시는 동안 법사위에 있을 것” 발언에 웃음 터진 추미애

장제원 정책질의로 윤호중·백혜련 칭찬 받기도

법무부 오후 국감도 ‘추미애 아들’ 공방 이어져

‘강기정 금품수수’ 진술 윤 총장에 보고 여부… 검찰국장 모호한 답변

[아시아경제 최석진 기자] 국회 법제사법위원회의 12일 법무부 국정감사는 오전에 이어 오후까지 추미애 법무부 장관 아들의 ‘휴가 미복귀’ 의혹에 대한 여야 공방이 이어졌다.

야당 의원들이 보좌관과 관련된 국회에서의 답변이 거짓 답변이 아니었다는 추 장관의 이날 답변을 집요하게 추궁하자 여당 의원들은 방어에 나서며 고성이 오가기도 했다.

주질의에 이어 추가 질의 때에는 일부 의원들의 정책질의도 눈에 띄었다. 특히 장제원 국민의힘 의원이 에 관해 질의할 때에는 추 장관도 살짝 웃는 모습을 보였고, 발언이 끝난 뒤 백혜련 더불어민주당 의원이 장 의원을 칭찬하는 장면도 연출됐다.

오후까지 이어진 추미애 아들 공방

이날 오후 추 장관은 아들 관련 질의를 하는 윤한홍 국민의힘 의원에게 “수사가 잘못됐으면 근거를 갖고 하시라”고 반격했다.

이에 윤 의원은 "장관의 거짓말은 국회 영상 속기록에 다 남아있다. 그 거짓말까지 장관님이 임명했던 말 잘 듣는 검사들이 참말로 바꿔줄 순 없다"며 "언론 보도를 보니 국회 와서 한 거짓말 횟수가 27번"이라고 지적했다.

그러자 추 장관이 “27번 윽박질렀겠죠”라고 답하면서 국감장에는 다시 고성이 오갔다. 국민의힘 위원들이 의사진행 발언을 요청했지만 윤호중 위원장은 발언권을 주지 않았다.

오후 3시55분께 의사진행발언권을 얻은 장제원 국민의힘 의원은 “위원장님께서 저희들이 계속해서 똑같은 질문을 한다고 말씀하시는데 추 장관이 본회의·예결위·법사위에서 했던 그런 얘기들이 동부지검의 수사기록에 거짓말로 드러난, 그런 거짓말 논란이 있은 후에는 추 장관이 국회에서 우리 국회의원들과 첫 대면하는 것이다. 그래서 거짓말 논란에 대해서 집중질의 하는 것”이라고 강조했다.

장 의원은 “장관이 의도했던 의도하지 않았던 본인이 20년간 몸담았던 국회에서 다른 얘기를 한 것 아니냐?”며 “그러면 거기에 대해서는 최소한의 유감 표명만 했다면 이렇게 계속 공방이 안 될 것이라고 본다”고 지적했다.

주질의가 끝나고 이어진 보충질의에서는 의원들의 정책질의도 이어졌다.

정책질의로 칭찬받은 장제원 의원… “행안부도 가셔서” 추 장관 제안 거절

특히 장제원 의원은 추 장관에게 법무부 장관과 행안부 장관, 청와대 수석이 참여하는 상설협의체를 수사권 조정이 완성될 때까지 지속적으로 유지하며 협의해줄 것과 전면적인 자치경찰제 실시를 건의했다.

그러면서 검찰과 국가수사청, 전면적인 자치경찰 등 세 기관이 견제와 균형을 유지하는 수사권 조정 모델까지 제시했다.

이에 대해 추 장관은 “저는 상당히 공감되는 부분이 있다”며 “법무부 장관으로서도 한계가 있다. 장 의원님께서 행안위로도 가셔서 자치경찰이 제대로 될 수 있도록 도와주시면 더 낫지 않을까 생각된다”고 답했다.

그러자 장 의원은 “장관님 계시는 동안은 계속 법사위에 있을 것”이라고 말했고, 추 장관은 “네”라고 답하며 웃음을 터뜨렸다.

윤호중 위원장은 장 의원의 질의가 끝난 뒤 “진지한 질문해주셔서 수고 많으셨다는 말씀 드린다”고 말했다.

다음 발언자로 나선 백혜련 의원은 “저도 장제원 의원님 칭찬해드려야 할 거 같다”며 “얼마나 좋습니까. 이렇게 정책질의하면, 아마 오늘 별점평가에서 좋은 점수를 받을 것으로 생각된다”고 말했다.

심재철 검찰국장, 대검 반부패부장 시절 ‘강기정 관련’ 윤석열 총장에게 직접 보고 안 한 듯

한편 심재철 법무부 검찰국장은 “강기정 전 수석에 대한 금품전달 사실을 윤석열 검찰총장에게 보고했느냐”는 전주혜 국민의힘 의원의 질문에 “여러 채널로 보고된 것으로 알고 있다”며 말끝을 흐리는 모습을 보였다.

이에 다시 전 의원이 “국장님은 당시 대검 반부패·강력부장 아니었느냐?”며 “그러면 그런 걸 총장에게 바로 직보 안 합니까? 본인이 직접 윤 총장에게 보고한 사실이 있습니까”라고 되물었다.

하지만 심 국장은 “보고는 됐다. 하지만 어떤 절차로 어떻게 보고됐는지 구체적이고 세세한 보고절차나 과정에 대해서는 말씀드리기 곤란하다”며 답변을 회피했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr