경북도, 곤충산업 육성지원 공모사업 전국 최다 선정

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경상북도는 농림축산식품부가 주관하는 2021년도 곤충산업 육성지원 공모사업 2개 분야(곤충산업화지원, 곤충유통사업지원)에 동시 선정되어 전국 최다 선정의 쾌거를 달성했다고 12일 밝혔다.

이번 공모사업은 9월 전국 지자체 공모신청 후 현장실사와 발표평가를 거쳐 최종 선정됐다. 경북도는 총사업비 12억4000만원(국비 4억2000만원, 지방비 8억2000만원)을 확보해 곤충산업의 기반 조성 및 유통분야 활성화를 지원하게 된다.

선정 사업 내용은 곤충산업화 지원사업(10억원), 곤충유통사업 지원사업(2억4000만원) 이다.

경북도는 사업계획 수립 시부터 2개 분야 사업이 서로 연계될 수 있도록 계획했다. 이번 공모사업의 동시 선정으로 곤충원료의 대량 생산, 전처리?가공 시스템 구축과 그에 필요한 R&D, 품질관리체계, 홍보 및 마케팅을 전반적으로 추진함으로써 시너지 효과를 극대화할 것으로 기대된다.

또한, 기준의 농가가 생산-가공-유통을 전담하는 농가 중심적 산업구조에서 농가는 생산, 도는 전처리?1차 가공, 기업은 제품화·유통을 분담하게 된다.

경북도는 전 세계 인구수 증가와 코로나19 대유행 장기화에 따른 식량안보 위기의 대안으로 곤충을 '대체 단백질 공급원'으로써 초점을 맞춰 지속적으로 육성하고 있다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "경북도 곤충산업은 식용곤충을 중심으로 꾸준히 성장해 왔으며, 코로나19 이후 식량안보 위기에 대응할 대체 단백질원으로 곤충이 급부상하고 있다"며 "이번 공모사업 선정은 경북도가 식용 곤충산업 핵심거점으로 한발 더 도약하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

