홍남기 부총리, "중산층 위한 임대주택 공급방안 검토하라" 지시

12일 오후 확대간부회의 주재

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 중산층을 위한 임대주택 공급 방안을 검토하라고 지시했다.

홍 부총리는 12일 오후 정부서울청사에서 확대간부회의를 주재하고, 1·2차관과 1급 및 국장급 등 참석자들에게 이 같이 당부했다. 그는 "당면한 경제 현안·이슈들에 대해 책임감 있게 대응해야 한다"면서 "중산층을 위한 양질의 임대주택 공급방안을 조속히 검토해 달라"고 주문했다.

이와 함께 "가을 이사철을 맞아 전월세 시장에 대한 물량·가격 등 모니터링을 강화하고 필요시 추가 대응책을 강구해달라"면서 "가계신용대출 모니터링과 함께 이를 포함한 시중 유동성 관리 방안을 모색해야 한다"고 역설했다.

또한 사회적 거리두기 1단계 조정에 따른 관련 경제정책의 조정과 새로운 대책의 필요성을 강조하며 "8대 소비쿠폰 재개 등 소비·내수가 경기 반등의 불쏘시개가 될 수 있도록 대응책을 마련해야한다"말했다. 이어 "최근 수출 개선 흐름이 앞으로도 이어질 수 있도록 4분기 수출력 회복에 주력해달라"며 "이를 위해 4분기 남은기간 동안 추진할 정책 및 대책들을 주간단위로 촘촘히 점검해달라"고 당부했다.

이밖에 "단기적인 위기극복 노력은 물론 기업과 산업의 경쟁력 강화 이슈도 함께 살펴볼 필요가 있다"며 "2021년도 경제정책방향도 12월에 차질없이 발표될 수 있도록 지금부터 속도감있게 준비해달라"고 말했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr