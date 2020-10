윤석열 총장, 옵티머스 수사팀 대폭 증원 추가 지시…‘로비 의혹’ 수사 본격화 전망

지난 주 중앙지검 검사파견 요청 승인 이어 오늘 추가 증원 지시

[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 서울중앙지검의 옵티머스 사건 수사팀 인력을 대폭 증원할 것을 지시했다.

12일 대검찰청은 “검찰총장은 지난 주 옵티머스 수사팀의 증원을 지시하여 중앙지검의 검사파견요청을 그대로 승인, 절차 진행 중에 있고, 오늘 관련 수사상황을 보고받은 후 수사팀의 대폭 증원을 추가로 지시했다”고 밝혔다.

대검은 지난 8일 이번 사건을 수사 중인 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 주민철)의 인력 증원 의견을 수용, 법무부에 검사 4명의 수사팀 파견 승인을 요청했다. 검찰이 파견을 요청한 4명의 검사는 대부분 금융수사 경험이 풍부한 ‘특수통’인 것으로 전해졌다.

수사팀 인력 증원은 최근 불거진 옵티머스자산운용의 정·관계 로비 의혹 수사를 위한 것으로 보인다.

검찰근무규칙은 검사의 파견 기간이 1개월 이상인 경우 법무부 장관의 승인을 받도록 규정하고 있다.

법무부 검찰국은 해당 검사들의 소속 검찰청의 인력 상황을 고려해 조만간 파견 여부를 결정할 방침이다.

최근 언론보도를 통해 수사팀이 옵티머스 압수수색 과정에서 정부·여당 관계자들이 프로젝트 수익자로 참여했다는 내용과 청와대와 여당 국회의원들의 숫자나 일부 인사의 일부 실명까지 기재된 ‘펀드하자치유’라는 제목의 문건을 확보한 사실이 공개됐다.

또 구속기소 된 옵티머스 윤모 이사(변호사)로부터 제출받은 비슷한 제목의 문건에는 옵티머스 고문으로 활동했던 이헌재 전 경제부총리와 채동욱 전 검찰총장 등이 일정한 역할을 했던 사실도 기재돼 있는 것으로 알려졌다.

수사 과정에서 검찰이 이 같은 문건 내용을 뒷받침할만한 관계자의 진술을 조서에 기재하지 않았다는 의혹도 제기됐다.

한편 서울중앙지검은 “옵티머스 사모펀드와 관련된 제반 의혹들을 법과 원칙에 따라 철저하게 수사하고 있으며, 보다 신속하고 집중적인 수사를 위해 지난 주 대검에 수사팀 충원을 건의했다”고 밝혔다.

이어 “오늘 대검의 지시와 사건 수사상황 및 법무부, 대검의 협의 경과에 따라 수사팀의 추가 증원을 적극 건의하겠다”고 덧붙였다.

또 서울중앙지검은 “16일부터 시작되는 공판에서도 피고인들에게 법률과 양형기준 범위 내에서 가능한 최고형을 구형해 엄정한 처벌이 이뤄질 수 있도록 하는 동시에, 피해자들을 위한 범죄수익환수 조치에도 만전을 기할 예정”이라고 강조했다.

