에너지公-가스안전公, 굴착공사 정보공유…"집단에너지 안전↑"

지하 매설 집단에너지 열수송관 파손사고 예방 위해 정보 공유 추진

[아시아경제 문채석 기자] 한국에너지공단과 한국가스안전공사는 12일 노보텔 앰배서더 수원에서 '굴착공사 정보공유 업무협약(MOU)'을 체결했다. 지하 매설물 파손 사고를 예방하기 위해서다.

협약식엔 차재호 에너지공단 지역협력이사, 허영택 가스안전공사 기술이사 등 관계자 10여명이 참석했다.

이번 업무협약은 에너지공단이 한국가스안전공사에서 운영 중인 굴착공사정보지원센터의 굴착공사 정보를 공유하기 위해 마련됐다.

굴착공사 때문에 지하에 매설된 집단에너지 열수송관의 파손사고를 예방하고 대국민 안전을 확보하기 위해 협약을 맺게 됐다.

센터는 도시가스배관의 파손사고 예방을 위해 다른 시설물 굴착공사의 신고·접수·처리 운영 등을 하는 기관이다.

협약을 통해 두 기관은 굴착공사 정보공유는 물론 지하에 매설된 열수송관과 가스관 등의 안전성 향상을 위한 기술, 교육 및 홍보 등에 대해 상호 협력할 예정이다.

더불어 에너지공단은 협약에 따라 공유 받은 굴착공사 정보를 집단에너지 사업자에게 제공하고 공사 진행상황 모니터링이 가능한 '굴착정보시스템'(가칭)을 구축해 시범사업을 실시할 예정이다.

차 이사는 "최근 지하 매설물 안전에 대한 국민의 관심이 높아졌다"며 "이번 굴착공사 정보공유 협약이 집단에너지 열수송관 안정성 향상에 기여할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr