대중교통과 의료기관 이용자와 종사자, 집회 참석자 등에게 마스크 착용을 강제할 수 있는 제도 시행을 앞둔 12일 서울역 버스환승센터에서 시민들이 마스크를 착용한채 버스를 이용하고 있다. 이번 제도는 신종 코로나바이러스 감염증의 확산을 막기 위한 조치로, 마스크 착용 의무를 어기면 과태료를 부과하도록 한다는 점이 핵심이다. 본격 적인 과태료 부과는 내달 13일부터 시작될 예정이다./강진형 기자aymsdream@

