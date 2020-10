속보[아시아경제 김수완 기자] 12일 서울지방경찰청은 종로구 내자동 청사 미화를 담당하는 공무원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

경찰에 따르면 해당 직원은 지난 8일까지 출근한 뒤 연휴를 보냈고 11일 코로나19 검사를 받았다.

서울경찰청은 질병관리청의 기준(검체 채취 시점부터 48시간 안에 확진자와 접촉)상 청사 안에는 접촉자가 없는 것으로 파악했다.

경찰은 예방 차원에서 청사 방역·소독을 하고 동료 직원 등 9명에 대한 검사를 진행했다.

